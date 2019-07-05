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Токмаков Юрий

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Место рождения

Орловская область

Дата рождения

05.07.1948

Дата смерти

?.05.2019

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948

Отец: Токмаков Михаил Тихонович

Мать: Токмакова Валентина Матвеевна

Орловская область
Орловская область, Колпнянский р-н, деревня 1я Александровка | Орловская область
Рождение ребёнка
31.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токмакова Лидия

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токмакова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Лидия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.2019
Марганец, Дніпропетровська область
Причина смерти: Рак лёгких | Украина, г. Марганец
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