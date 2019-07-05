Токмаков Юрий
Место рожденияОрловская область
Дата рождения05.07.1948
Дата смерти?.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1948
Орловская область
Орловская область, Колпнянский р-н, деревня 1я Александровка | Орловская область
Рождение ребёнка
31.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токмакова Лидия
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токмакова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токмакова Лидия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.2019
Марганец, Дніпропетровська область
Причина смерти: Рак лёгких | Украина, г. Марганец