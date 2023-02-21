Суховский Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Филатова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Суховская Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.
Сын: Суховский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Суховская Евдокия Егоровна
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно