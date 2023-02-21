Суховский Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховский Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Филатова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Суховская Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.

Сын: Суховский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Суховская Евдокия Егоровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суховская Евдокия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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