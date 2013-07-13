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Савушкин Всеволод Геннадьевич
Савушкин Всеволод Геннадьевич
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Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
13.07.2013
Пол
Мужской
Отец
Савушкин Геннадий Геннадьевич
1970 г.р.
Мать
Савушкина (Вакина) Елена Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2013
Отец:
Савушкин Геннадий Геннадьевич
Мать:
Савушкина Елена Николаевна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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