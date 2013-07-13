Савушкин Всеволод Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавушкин Всеволод Геннадьевич

Савушкин Всеволод Геннадьевич

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

13.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2013

Отец: Савушкин Геннадий Геннадьевич

Мать: Савушкина Елена Николаевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close