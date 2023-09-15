Кайманова (Миронова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурадов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайманова Вера Павловна
Отец ребёнка: Кайманов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайманова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Кайманов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кайманов Павел
Смерть
Неизвестно