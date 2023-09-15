Кайманова (Миронова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайманова (Миронова) Нина Михайловна

Место рождения

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Мать: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайманова Вера Павловна

Отец ребёнка: Кайманов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайманова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Кайманов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайманов Павел

Смерть
Неизвестно
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