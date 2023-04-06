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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? (ст.) Георгиевна
Отец ребёнка: Кузякин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? (мл.) Георгиевна
Отец ребёнка: Кузякин Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно