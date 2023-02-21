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Елисеенко Анастасия Сергеевна
Елисеенко Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1986
Пол
Женский
Отец
Елисеенко Сергей Леонтьевич
1958 г.р.
Мать
Елисеенко (Кочевая) Галина Викторовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986
Отец:
Елисеенко Сергей Леонтьевич
Мать:
Елисеенко Галина Викторовна
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