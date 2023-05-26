Плескуньина Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1882
Дочь: Плескуньина Клавдия Ильина
Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев
Рождение ребёнка
03.03.1884
Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев
Рождение ребёнка
08.03.1888
Дочь: Плескуньина Дарья Ильина
Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев
Рождение ребёнка
09.06.1889
Дочь: Плескуньина Елизавета Ильина
Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плескуньина Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно