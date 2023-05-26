Плескуньина Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескуньина Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1882

Дочь: Плескуньина Клавдия Ильина

Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Плескуньин Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1888

Дочь: Плескуньина Дарья Ильина

Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1889

Дочь: Плескуньина Елизавета Ильина

Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плескуньина Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Плескуньин Илья Прокопиев

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плескуньин Илья Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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