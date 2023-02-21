Блинова Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1899 ст.
Сын: Блинов Трофим Мардариевич
Отец ребёнка: Блинов Мардарий
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Блинов Михаил Мардариевич
Отец ребёнка: Блинов Мардарий
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Александра Мардариевна
Отец ребёнка: Блинов Мардарий
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Мария Мардариевна
Отец ребёнка: Блинов Мардарий
Рождение ребёнка
19.02.1913
Сын: Блинов Василий Мардариевич
Отец ребёнка: Блинов Мардарий
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Мардариевна
Отец ребёнка: Блинов Мардарий
Смерть
Неизвестно