Блинова Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Марфа Егоровна

Блинова Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1899 ст.

Сын: Блинов Трофим Мардариевич

Отец ребёнка: Блинов Мардарий

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Блинов Михаил Мардариевич

Отец ребёнка: Блинов Мардарий

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Александра Мардариевна

Отец ребёнка: Блинов Мардарий

Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Мария Мардариевна

Отец ребёнка: Блинов Мардарий

Рождение ребёнка
19.02.1913

Сын: Блинов Василий Мардариевич

Отец ребёнка: Блинов Мардарий

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Мардариевна

Отец ребёнка: Блинов Мардарий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close