Цыпышева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Цыпышев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Цыпышев Мартемьян Иванович
Отец ребёнка: Цыпышев Иван Андреевич
Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Цыпышев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно