Цыпышева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Цыпышев Андрон Иванович

Отец ребёнка: Цыпышев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Цыпышев Мартемьян Иванович

Отец ребёнка: Цыпышев Иван Андреевич

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Цыпышев Максим Иванович

Отец ребёнка: Цыпышев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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