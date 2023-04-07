Петр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1696 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Гурий Петрович

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Андреян Петрович

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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