Петр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гурий Петрович
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Андреян Петрович
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно