Борисов Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Борисов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Антонина Тимофеевна

Смерть
1985
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