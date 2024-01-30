Борисов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Сын: Борисов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Борисова Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985