Феникс Солнце
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.56
Сын: Феникс Арвин
Отец ребёнка: Первый Маг Цезарь Святославович
Рождение ребёнка
22.09.56
Дочь: Феникс Сэкки Солнце
Отец ребёнка: Первый Маг Цезарь Святославович
Рождение ребёнка
01.12.56
Дочь: Феникс Мина
Отец ребёнка: Первый Маг Цезарь Святославович
Бракосочетание
Неизвестно