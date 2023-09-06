Феникс Солнце — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феникс Солнце

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.56

Сын: Феникс Арвин

Отец ребёнка: Первый Маг Цезарь Святославович

Рождение ребёнка
22.09.56

Дочь: Феникс Сэкки Солнце

Отец ребёнка: Первый Маг Цезарь Святославович

Рождение ребёнка
01.12.56

Дочь: Феникс Мина

Отец ребёнка: Первый Маг Цезарь Святославович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Маг Цезарь Святославович

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