Алексеев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.04.1912
Дата смерти?.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1912
Отец: Алексеев Михаил Егорович
Мать: Алексеева Анна Фёдоровна
Крещение
29.04.1912
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Фёдорович Максаков и Пелагея Егоровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
16.06.1939
Сын: Алексеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
13.02.1949
Сын: Алексеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1988
Похороны
Неизвестно