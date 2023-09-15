Алексеев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Николай Михайлович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.04.1912

Дата смерти

?.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1912

Отец: Алексеев Михаил Егорович

Мать: Алексеева Анна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.04.1912
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Фёдорович Максаков и Пелагея Егоровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
16.06.1939

Сын: Алексеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна

Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1949

Сын: Алексеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна

Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Алесеева Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алесеева Татьяна Константиновна

Смерть
?.03.1988
Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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