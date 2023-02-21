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Можаев Павел Сергеевич
Можаев Павел Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.?
Пол
Мужской
Отец
Можаев Сергей Михайлович
1953 г.р.
Мать
Можаева (Аксёнова) Елена Константиновна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.?
Отец:
Можаев Сергей Михайлович
Мать:
Можаева Елена Константиновна
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