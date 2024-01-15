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Пресняков Фёдор Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Пресняков Афанасий Фёдоров

Мать: ?

Рождение ребёнка
1734

Сын: Пресняков Иван Фёдоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1735

Дочь: (Пресняков) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Преснякова) Агрофена Фёдорова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1748

Сын: Пресняков Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1778

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