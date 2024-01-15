Пресняков Фёдор Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Пресняков Афанасий Фёдоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1735
Дочь: (Пресняков) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Преснякова) Агрофена Фёдорова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1748
Сын: Пресняков Алексей Фёдоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1778