Березина Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Надеждина Елена Александровна
Отец ребёнка: Березин Александр Борисович
Рождение ребёнка
05.10.1984
Сын: Березин Андрей Александровс
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Й