Березина Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1976

Дочь: Надеждина Елена Александровна

Отец ребёнка: Березин Александр Борисович

Рождение ребёнка
05.10.1984

Сын: Березин Андрей Александровс

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Й

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Й

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