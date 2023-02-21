Головина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

1950 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Муж: Лопатин Михаил Федорович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Лопатина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Федорович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1953

Сын: Лопатин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Федорович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Федорович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
2001
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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