Головина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1925
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Лопатина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лопатин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Федорович
Смерть
2001