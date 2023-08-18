Желнина (Вахриных) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Вахриных) Стефанида Иванова

Место рождения

поч. Крутешной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Крутешной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Хохрина Ирина Степанова

Отец ребёнка: Желнин Степан Яковлев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Желнин Иван Степанов

Отец ребёнка: Желнин Степан Яковлев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Зворыгина Матрона Степанова

Отец ребёнка: Желнин Степан Яковлев

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Степан Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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