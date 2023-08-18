Желнина (Вахриных) Стефанида Иванова
Место рожденияпоч. Крутешной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Крутешной, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Хохрина Ирина Степанова
Отец ребёнка: Желнин Степан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Желнин Иван Степанов
Отец ребёнка: Желнин Степан Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Зворыгина Матрона Степанова
Отец ребёнка: Желнин Степан Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762