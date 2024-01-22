Кулькова Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долматов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульков Анатолий
Отец ребёнка: не указан