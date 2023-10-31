Словик (Шитко) Броня Викентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шитко Викентий-Фадей
Мать: Шитко Мария
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гажда Богумила Болеславова
Отец ребёнка: Словик Болеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Словик Болеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Словик Пржемислав Болеславов
Отец ребёнка: Словик Болеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Словик Болеслав
Смерть
1979