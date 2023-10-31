Словик (Шитко) Броня Викентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Словик (Шитко) Броня Викентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шитко Викентий-Фадей

Мать: Шитко Мария

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гажда Богумила Болеславова

Отец ребёнка: Словик Болеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Словик Андрей Болеславов

Отец ребёнка: Словик Болеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Словик Пржемислав Болеславов

Отец ребёнка: Словик Болеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Словик Болеслав

Смерть
1979
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