Новосильцева (Братцова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (Братцова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1707

Дочь: Соковнина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Новосильцов Алексей Яковлевич

Колодкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Новосильцов Алексей Яковлевич

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