Овсянников Прокофий Иевлиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Прокофий Иевлиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700 ст.

Дата смерти

1767 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.

Отец: Овсянников Иевл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Овсянников Ларион Прокофьевич

Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Овсянников Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Овсянников Афанасий Прокофьевич

Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Овсянников Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Марья Леонтиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1767 ст.
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
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