Овсянников Прокофий Иевлиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700 ст.
Дата смерти1767 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.
Отец: Овсянников Иевл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Овсянников Ларион Прокофьевич
Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Овсянников Петр Прокофьевич
Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Овсянников Афанасий Прокофьевич
Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Овсянников Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Овсянникова Марья Леонтиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767 ст.