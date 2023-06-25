Темиров Рашид Джулкунбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.2004
Дочь: Темирова Амина Рашидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.2008
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.2013
Дочь: Темирова Альфина Рашидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности