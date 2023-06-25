Темиров Рашид Джулкунбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темиров Рашид Джулкунбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2004

Дочь: Темирова Амина Рашидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.2008

Сын: Темиров Ильяс Рашидович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.2013

Дочь: Темирова Альфина Рашидовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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