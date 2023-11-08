Финоген Климов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Казьма Финогенов
Мать ребёнка: Анисья Семенова
Рождение ребёнка
25.05.1806
Дочь: Федосья Финогенова
Мать ребёнка: Анисья Семенова
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Вторая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Финогенова
Мать ребёнка: Анисья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Семенова
Смерть
Неизвестно