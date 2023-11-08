Финоген Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финоген Климов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Казьма Финогенов

Мать ребёнка: Анисья Семенова

Рождение ребёнка
25.05.1806

Дочь: Федосья Финогенова

Мать ребёнка: Анисья Семенова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Вторая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Финогенова

Мать ребёнка: Анисья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Семенова

Смерть
Неизвестно
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