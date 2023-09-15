Ржаницын Анемподист Флегонтович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Образование
1885
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Уволен из 2 класса духовного училища.
Работа или профессия
1890
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Вольный псаломщик при Кремлевской Богородской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно