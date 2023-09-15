Ржаницын Анемподист Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Анемподист Флегонтович

Место рождения

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ржаницын Флегонт Доримедонтович

Мать: Ржаницына Клавдия Николаевна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1885
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Уволен из 2 класса духовного училища.
Работа или профессия
1890
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Вольный псаломщик при Кремлевской Богородской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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