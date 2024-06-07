Шамгунова Галия 05.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамгунова Галия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1956

Сын: Шамгунов Шакирьян

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1956

Сын: Шамгунов Шакирьян

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.08.1967

Дочь: Шамгунова Мунира

Отец ребёнка: Шамгунов Шаймардан

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