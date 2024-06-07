Шамгунова Галия
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1956
Сын: Шамгунов Шакирьян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1956
Сын: Шамгунов Шакирьян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.1967
Дочь: Шамгунова Мунира
Отец ребёнка: Шамгунов Шаймардан