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Николенко Иван Григорьевич

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Место рождения

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

08.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Пантелеевна

г. Тайга, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Пантелеевна

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Пантелеевна

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
08.10.1993
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
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