Николенко Иван Григорьевич
Место рожденияКалиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения14.01.1930
Дата смерти08.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Пантелеевна
г. Тайга, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Пантелеевна
Смерть
08.10.1993