Лактюшкин Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактюшкин Михаил Тимофеевич

Место рождения

Ростовская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лактюшкина Анфиса Афанасьевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лактюшкина Анфиса Афанасьевна

Смерть
2001
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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