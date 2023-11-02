Лактюшкин Михаил Тимофеевич
Место рожденияРостовская область
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростовская область
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лактюшкина Анфиса Афанасьевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лактюшкина Анфиса Афанасьевна
Смерть
2001
Пенза, город Пенза, Пензенская область