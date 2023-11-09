(Персикова) Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Персикова) Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Персиков Кузьма Леонтиев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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