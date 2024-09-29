Трошин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

29.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошина (Карманова) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
18.01.1935

Сын: Трошин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Трошина (Карманова) Мария Даниловна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.12.1991

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