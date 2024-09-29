Трошин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1909
Дата смерти29.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1935
Сын: Трошин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Трошина (Карманова) Мария Даниловна
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.12.1991