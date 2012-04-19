Васильев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Валерий Иванович

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Место рождения

Волхово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.08.1949

Дата смерти

19.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Волхово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Будапешт
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.04.2012
Москва, город федерального значения Москва
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