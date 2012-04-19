Васильев Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1949
Дата смерти19.04.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Будапешт
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.04.2012