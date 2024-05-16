Гордеева (Гордеева) Параскева Алексеевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеева (Гордеева) Параскева Алексеевна

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Гордеев Егор Иосифович

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Смерть
Неизвестно

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