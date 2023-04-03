Касимова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Вычислено 1877 г.р.
Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1882 г.р.
Около 1888 г.р.
Около 1890 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Касимов Николай

Отец ребёнка: Касимов Николай

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Касимов Николай

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Касимов Николай

Работа или профессия
14.12.1888
Николаевская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
просфорня | Определена в должность просфорни к Михаило-Архангельской церкви
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Касимов Николай

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Касимов Владимир

Отец ребёнка: Касимов Николай

Работа или профессия
1916
Николаевская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
просфорня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Николай

Смерть
Неизвестно
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