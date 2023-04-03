Касимова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Сын: Касимов Николай
Отец ребёнка: Касимов Николай
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Касимов Николай
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Касимов Николай
Работа или профессия
14.12.1888
просфорня | Определена в должность просфорни к Михаило-Архангельской церкви
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Касимов Николай
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Касимов Владимир
Отец ребёнка: Касимов Николай
Работа или профессия
1916
просфорня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Николай
Смерть
Неизвестно