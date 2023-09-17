Сеняшина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1881
Отец: Сеняшин Иван Яфимович
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Вацкова Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Емельянов Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянов Леонид Федотович
Отец ребёнка: Емельянов Федот Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Поля Федотовна
Отец ребёнка: Емельянов Федот Леонтьевич
Смерть
Неизвестно