Сеняшина Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеняшина Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1881

Отец: Сеняшин Иван Яфимович

Мать: Сеняшина Евдокия Леонтьевна

Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Вацкова Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Емельянов Федот Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянов Леонид Федотович

Отец ребёнка: Емельянов Федот Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Поля Федотовна

Отец ребёнка: Емельянов Федот Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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