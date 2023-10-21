Поливко (Ходокова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти03.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Отец: Ходоков Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Куценко Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Поливко Георгий Леонтьевич
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
03.07.1993