Поливко (Ходокова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливко (Ходокова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

03.07.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Ходоков Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Куценко Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Поливко Георгий Леонтьевич

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
03.07.1993
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