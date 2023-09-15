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Васильев Лев

Место рождения

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васильева Ольга Львовна

Мать ребёнка: Васильева Ольга Савеловна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Васильева Вера Львовна

Мать ребёнка: Васильева Ольга Савеловна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ольга Савеловна

Смерть
Неизвестно
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