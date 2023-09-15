Васильев Лев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васильева Ольга Львовна
Мать ребёнка: Васильева Ольга Савеловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Васильева Вера Львовна
Мать ребёнка: Васильева Ольга Савеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно