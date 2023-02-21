Ильина Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1975
Дочь: Ильина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
07.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульгин Игорь Николаевич