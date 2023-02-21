Ильина Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина Ирина Владимировна

Ильина Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1975

Дочь: Ильина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
07.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Игорь Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close