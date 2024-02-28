Дарья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефремов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Меланья Васильева
Отец ребёнка: Василий Ефремов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Ефремов
Смерть
По 1827