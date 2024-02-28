Дарья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

По 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефремов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Меланья Васильева

Отец ребёнка: Василий Ефремов

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Ефремов

Смерть
По 1827

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