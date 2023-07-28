Laane Kristjan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laane Kristjan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1878

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1878

Отец: Laane Adam

Мать: Laane Matle

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