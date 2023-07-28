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Laane Kristjan
Laane Kristjan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.1878
Пол
Мужской
Отец
Laane Adam
1845 г.р.
Мать
Laane (Kalme) Matle
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1878
Отец:
Laane Adam
Мать:
Laane Matle
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