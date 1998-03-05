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(Зайцева) София
(Зайцева) София
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Место рождения
Россия
Дата рождения
05.03.1998
Пол
Женский
Отец
Зайцев Виталий
1967 г.р.
Мать
Зайцева (Беженцева) Елена
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1998
Отец:
Зайцев Виталий
Мать:
Зайцева Елена
Россия
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