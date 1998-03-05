(Зайцева) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) София

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.03.1998

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1998

Отец: Зайцев Виталий

Мать: Зайцева Елена

Россия
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