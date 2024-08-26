Качанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1984
Дочь: Новикова (Качанова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна
Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно