Качанов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Качанов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1984

Дочь: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна

Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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