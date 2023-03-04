Лобанов Макар Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Макар Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

26.03.1909

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лубягин Обший

Мать: не указана

Смерть
26.03.1909
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