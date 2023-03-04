Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лобанов Макар Фёдорович
Лобанов Макар Фёдорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Дата смерти
26.03.1909
Пол
Мужской
Отец
Лубягин Обший
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Лубягин Обший
Мать: не указана
Смерть
26.03.1909
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия