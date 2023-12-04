Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Петр Павлович

Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Антипин Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович

Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно

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