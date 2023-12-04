Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1891
Сын: Антипин Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович
Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2e5c4a2d-eb52-4d36-9c30-a9493835c12a/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно