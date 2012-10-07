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Самсонов Серафим Владиславович
Самсонов Серафим Владиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.2012
Пол
Мужской
Отец
Самсонов Владислав Леонидович
1985 г.р.
Мать
Самсонова (Алмакаева) Оксана Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2012
Отец:
Самсонов Владислав Леонидович
Мать:
Самсонова Оксана Сергеевна
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