Большакова (Юшкова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Большаков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Большаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Большаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Большаков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно