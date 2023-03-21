Большакова (Юшкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Юшкова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Большаков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Большаков Павел Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Большаков Павел Иванович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Большаков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Большаков Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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