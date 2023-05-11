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Быльская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Быльский Кирилл Тарасович

Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Алена Тарасовна

Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хадора Тарасовна

Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Быльский Петр Тарасович

Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Быльский Степан Тарасович

Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Быльский Кастус Тарасович

Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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