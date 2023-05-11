Быльская Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Быльский Кирилл Тарасович
Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Алена Тарасовна
Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хадора Тарасовна
Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Быльский Степан Тарасович
Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Быльский Кастус Тарасович
Отец ребёнка: Быльский Тарас Кондратьевич
Смерть
Неизвестно