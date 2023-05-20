Селезнёва мария захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Селезнёв александр Аверьяновнович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.04.1939
Дочь: Неволина Нина Аверьяновна
Отец ребёнка: Селезнёв Аверьян
Томмот, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
?.01.1974