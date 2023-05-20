Селезнёва мария захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва мария захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Селезнёв александр Аверьяновнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.04.1939

Дочь: Неволина Нина Аверьяновна

Отец ребёнка: Селезнёв Аверьян

Томмот, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
?.01.1974
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