Иванов Евгений Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1957
Дата смерти10.10.2005
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1957
Отец: Иванов Андриан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1980
Дочь: Петухова Любовь Евгениевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
20.02.1981
Дочь: Федорова Татьяна Евгениевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Егоровна
Смерть
10.10.2005