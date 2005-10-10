Иванов Евгений Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1957

Дата смерти

10.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1957

Отец: Иванов Андриан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1980

Дочь: Петухова Любовь Евгениевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
20.02.1981

Дочь: Федорова Татьяна Евгениевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Егоровна

Смерть
10.10.2005
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