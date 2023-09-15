Фузеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фузеев Михаил

Место рождения

Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

14.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Фузеев Назар

Мать: Фузеев Анисия

Абашево, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Фузеев Михаил

Мать ребёнка: Фузеева Прасковья

Попал в плен (военное)
14.10.1941
Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Взят в плен 14.10.1941, провел в плену 3 года и 6 месяцев
Военная служба
1941
Люберцы, Люберцы, Московская область
Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н
Рождение ребёнка
1946

Сын: Фузеев Пётр

Мать ребёнка: Фузеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Фузеева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фузеева Прасковья

Смерть
14.10.1941
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