Фузеев Михаил
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти14.10.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Фузеев Назар
Мать: Фузеев Анисия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Фузеев Михаил
Мать ребёнка: Фузеева Прасковья
Попал в плен (военное)
14.10.1941
Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Взят в плен 14.10.1941, провел в плену 3 года и 6 месяцев
Военная служба
1941
Люберцы, Люберцы, Московская область
Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н
Рождение ребёнка
1946
Сын: Фузеев Пётр
Мать ребёнка: Фузеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Фузеева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фузеева Прасковья
Смерть
14.10.1941