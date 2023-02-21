Камаев Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Камаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Чепик Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
21.11.1914
Сын: Камаев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна
Зенкова, Прокопьевская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
05.10.1918 ст.
Дочь: Миносова Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело 323,451 оборот
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Каирова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна
Рождение ребёнка
19.02.1926
Сын: Камаев Георгий Ильич
Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Камаева Мира Ильинична
Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна
Бракосочетание
1966
Смерть
1967
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край