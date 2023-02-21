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Камаев Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Камаев Иван Андреевич

Мать: Камаева Пелагея Евстафьевна

Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Чепик Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
21.11.1914

Сын: Камаев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна

Зенкова, Прокопьевская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
05.10.1918 ст.

Дочь: Миносова Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело 323,451 оборот
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Каирова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна

Рождение ребёнка
19.02.1926

Сын: Камаев Георгий Ильич

Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Камаева Мира Ильинична

Мать ребёнка: Камаева Елизавета Феоктистовна

Бракосочетание
1966

Жена: Камаева Елизавета Феоктистовна

Смерть
1967
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
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